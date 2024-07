Maltempo a Tradate automobilisti soccorsi dai vigili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 –del fuoco in azione stamattina intorno alle 6 adopo il violento temporale che si è abbattuto nella zona. La richiesta di intervento per duerimasti bloccati nei sottopassi stradali invasi dall’acqua. Il primo intervento ha visto il salvataggio di un’automobilista bloccato nel sottopasso vicino alle Poste, nel secondo di una donna nel sottopasso di via Matteotti. Le squadre hanno messo in sicurezza le due auto, per fortuna illesi i conducenti, solo un grande spavento. In via Matteotti è arrivata anche un’ambulanza della Croce Rossa ma la donna, fortunatamente, non ha avuto necessità di essere trasportata in ospedale. .