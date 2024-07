LIVE Sinner-Shelton 5-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | doppio break azzurro micidiale in risposta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2! E’ mostruosocome sta rispondendo ad uno dei migliori battitori del circuito. L’americano si rivede mandate tutte le palle di là e sbaglia di diritto. 30-40forza il rovescio in uscita dal servizio e lo mette in rete. 30-30 Ace al centro. 15-30 Se lo scambio si allunga, si entra nel territorio di caccia di Jannik15-15 Serve&volley, demi-volée non perfetta., insolitamente lezioso, mette in rete un diritto comodissimo. 0-15 In rete il diritto diin uscita dal servizio. 4-2comanda da fondo e chiude con il diritto, lungo il recupero dell’americano. 40-15 Fantastica seconda di servizio, larga lain allungo di. Seconda di servizio.