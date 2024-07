LIVE Paolini-Keys 6-3 5-5 Wimbledon 2024 in DIRETTA | da 1-5 a 5-5! C’è da concretizzare la grande rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SHELTON (2° MATCH DALLE 14.00) 40-40 Vola via il dritto dopo la battuta dell’USA! A-40 Attacco di dritto e chiusura al volo. 40-40 Grandissimo dritto in contropiede all’incrocio di! A-40 Prima vincente. 40-40 RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIO! 40-30 Il punto era vinto. Passante di dritto con palla alta ea rete. Para bene l’americana e si salva. 30-30 Serve&volley vincente. WOW. 15-30 GRATUITO di rovescio di! 15-15 Coppia di passanti pazzeschi di, che va sempre dalla parte giusta!! Altro punto che fa malissimo a. 15-0 Il nastro aggiusta il dritto a. 5-5 Gran botta didi dritto, FAVOLOSA difesa di, che raccoglie il forzato di rovescio!! 40-30 Volèe in allungo larga.