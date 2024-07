Leonardo La Russa e l’accusa di stupro | gli inquirenti chiedono al giudice altro tempo per indagare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Servono più indagini. È questa la richiesta che la Procura di Milano ha fatto alper le indagini preliminari al fine di trovare ulteriori elementi sul caso di presunta violenza sessuale in cui sono indagatiApache La, figlio del presidente del Senato Ignazio La, e l’amico Tommaso Gilardoni. Il pubblico ministero Rosaria Stagnaro, titolare del fascicolo insieme all’aggiunto Letizia Mannella, ha inoltrato la richiesta alper avere ilnecessario per un quadro completo della vicenda. Tutto è iniziato lo scorso maggio, quando una ragazza di 22 anni ha accusatoLa– suo ex compagno di liceo – di averla drogata durante una serata alla discoteca milanese Apophis, portata a casa e poi aver approfittato del suo stato di incoscienza per violentarla.