La casa da sogno di Loretta Goggi | dove vive la conduttrice

(Di domenica 7 luglio 2024) La cantante potrà godersi più di qualche momento di relax nella sua abitazione, visto che ha da poco deciso di abbandonare la televisione. “Voglio sentirmi di nuovo libera di fermarmi per un po’, farlo un’altra volta, godermi un periodo dare vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere tra le braccia il mio primo pronipote”, è con queste parole cheha annunciato il suo addio – forse temporaneo – a Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti di cui ha fatto parte per tredici anni. Una decisione, la sua, arrivata come un fulmine a ciel sereno; i fan sono rimasti letteralmente a bocca aperta.in uno scatto recente, oggi ha 73 anni – notizie.com (Fonte foto ANSA)Avrà modo perciò di rilassarsi un po’ e staccare la spina, trascorrendo più tempo nella sua deliziosa abitazione.