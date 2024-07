Frey fiducioso | L’Inter ha il personaggio più importante del calcio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Il grande ex nerazzurro Sebastiansi è soffermato sulla situazione deldopo il subentro ai vertici della proprietà Oaktree. Il portiere ha buone sensazioni per il futuro del club. FUNZIONARE – Sebastianè fra i grandi nomi delpresenti all’evento “Operazione Nostalgia”, che vedrà tanti ex calciatori sfidarsi sul campo in un’amichevole a Novara. In occasione della rimpatriata, Sportitalia ha raggiunto l’ex portiere del, che si è espresso proprio su temi nerazzurri: «Nonostante il cambio ai vertici societarie la nuova proprietà americana ha deciso di non cambiareno di questa Inter perché comunque sta funzionando ed è composto da persone molto valide e competenti. E la volontà di non scombussolare quanto è stato fatto fino ad adesso è molto».