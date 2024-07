F1 GP Gran Bretagna | Hamilton è ancora il re di questo sport

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) L’ultima vittoria di Lewisrisaliva al 5 dicembre 2021, due anni e mezzo fa. L’inglese della Mercedes, dopo il successo ottenuto sul circuito cittadino di Jeddah – in Arabia Saudita – non era più salito sul gradino più alto del podio sino alPremio di. Il sette volte iridato, che nei primi mesi del 2024 aveva annunciato la sua partenza da Brackley, al termine della stagione corrente, per spostarsi tra le file della Scuderia Ferrari, vince la sua 104esima gara. Un numero, che da solo sulla carta, è già da capogiro.batte così sé stesso, essendo già dal 2020 il pilota con più vittorie nella storia della Formula 1 e scrive un altro pezzo di storia. Per l’inglese è infatti il nono successo ottenuto a Silverstone e mai un pilota prima d’ora era riuscito a conquistare così tante vittorie su un’unica pista.