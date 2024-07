Euro 2024 Erdogan difende Montella | Serve rispetto va lasciato lavorare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Il presidente turco Recep Tayyipil commissario tecnico della nazionale Vincenzo, finito nel mirino di critica e tifosi con l’accusa di non aver effettuato cambi quando la Turchia era in vantaggio, prima della rimonta olandese. Di rientro dalla Germania, dove si era recato per assistere dal vivo al quarto di finale contro l’Olanda, il leader turco ha speso parole di gratitudine per l’Aeroplanino, nonostante la sconfitta costata uno storico accesso alle semifinali. “aveva già mostrato il suo valore e oggi è finito immediatamente nel mirino e perché? Secondo molti non ha fatto i cambi in tempo. Bisogna averee lasciar. Ho letto che secondo alcuni servivano cambi al 60?, ma parlare oggi è facile.