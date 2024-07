C' è la conferma | è record di affluenza in Francia Da quanto non succedeva

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Seggi aperti fino alle 18 nella maggior parte dei comuni. Nelle grandi città, invece, le operazioni proseguiranno fino alle 19 e in alcuni casi alle 20. Secondo le previsioni, Marine Le Pen, che negli ultimi sondaggi sembrava lontana dalla maggioranza assoluta, sarà comunque la prima forza del Paese. Intanto, arriva unasull'. Alle 17:00 il tasso di partecipazione al secondo turno delle elezioni legislative francesi era del 59,71%. Un, questo, che nel Paese non si raggiungeva dal 1981. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno francese. L'finale per il secondo turno, però, è stimata al 67% dagli istituti Ipsos e Opinionway, al 67,1% da Elabe e al 67,5% da Ifop, rispetto al 66,7% del primo turno. Per timore di disordini, sono stati schierati 30mila agenti della polizia e della gendarmeria su tutto il territorio.