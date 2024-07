Campionati di B il primato è del Brescia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Sono 93 le edizioni del campionato di serie B che inizierà nel weekend dal 16 al 18 agosto. Tale torneo è stato fondato nel 1929-30 e dal 2018 per questioni di sponsorizzazione si chiama serie Bkt. Ildi partecipazioni è delche ha preso parte per ben 66 volte al torneo e in questa estate sulla carta è tra le formazioni favorite per la A insieme alle appena retrocesse dalla massima serie Sassuolo e Frosinone, e poi ci sono Palermo, Cremonese, Sampdoria e Pisa. Ma sono solo pronostici estivi che molto spesso vengono poi smentiti dai fatti. Nella speciale classifica di squadre che hanno partecipato alla B, per quanto riguarda quelle attualmente in gara, se al primo posto c’è ilcon 66 partecipazioni, sul podio vanno anche Modena e Bari rispettivamente con 53 e 49 partecipazioni.