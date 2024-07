Calciomercato Milan Ibrahimovic come Maldini | pressing per convincere Alvaro Morata

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 7 luglio 2024) Ildelsi concentra sul numero nove:è inpera dire di sìdeciderà il suo futuro solo dopo l’Europeo. Si spera dopo il 14 luglio, giorno della finalissima. Poi sarà possibile ogni cosa, anche il suo addio all’Atletico Madrid. Anche se il cuore cuore batte ancora lì. Ma si sa, nel calcio cambiare è all’ordine del giorno. Si può, a volte, si deve. Deciderò alla fine di Euro2024? Possibile, prendere una decisione del genere non è semplice Non è semplice per tante ragioni. Perché lui a Madrid sta bene. Ci sta bene anche la sua famiglia “italiana”. Non è semplice nemmeno perché lui si sente juventino. Così si sentono anche i suoi figli. Dire di sì allo sentirebbeun mezzo tradimento.