Calciomercato Carrarese stretta su un difensore

(Di domenica 7 luglio 2024) La marcia in Serie B è stata condotta con successo per i toscani che mancavo dalla cadetteria da tantissimi anni. Un grande traguardo che imporrà. adesso, ai marmiferi di tentare la clamorosa salvezza all’interno del prossimo campionato cadetto. Sotto l’attenta guida tecnica di Antonio Calabro, l’allenatore della miracolosa promozione avvenuta dopo la vittoria nei playoff della Serie C, i dirigenti dei gialloblù dovranno trovare le pedine giuste per centrare l’unico obiettivo possibile. Non sarà semplice, ma tanto passerà dalin entrata che lamanderà in scena: negli ultimi giorni, la pista per uncentrale sembra scaldarsi sempre più., pressing su Filippo Oliana (Credit foto – La Nazione)Una stagione davvero molto positiva tra i professionisti per Filippo Oliana,centrale che ha giocata al Sestri Levante nell’ultimo anno di Serie C.