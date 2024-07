Cagnola rivoluzione urbanistica | Giù le mani dal nostro borgo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) di Marianna Vazzana "Fuori gli speculatori dal quartiere". Lo striscione eloquente è appeso a un cancello di via Bodoni, al quartiere, dove gli abitanti riuniti nel comitato spontaneo “Bindellina“ hanno organizzato un presidio pubblico nei giorni scorsi con l’obiettivo di "salvare l’anima della zona dalla violenza immobiliare". Siamo a due passi da piazzale Accursio, al cospetto di un complesso edilizio risalente ai primi anni del Novecento. Un angolo da vecchia Milano che ha ereditato il nome (Bindellina) forse prendendolo dalla sua antica cascina o forse da botteghe che realizzavano nastri, bindèll in dialetto milanese. Ora sono in programma due progetti immobiliari, "uno – spiega Dino Taddei, tra i promotori del comitato di cittadini – che snaturerà totalmente l’edificio storico per realizzare costosi appartamenti, tra via Bodoni e via Bindellina.