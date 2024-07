Bardella | Stasera tutto comincia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 7 luglio 2024) 20.45 "Il popolo francese si è espresso.L'affluenza storica fa onore al nostro Paese. Rn ha ottenuto un risultato storico Ma accordi elettorali contro natura portano la Francia in mano all'estrema sinistra". Così il delfino di Marine Le Pen,. "Macron ha spinto il Paese verso l'insicurezza. Dainizia il lavoro di RN in Parlamento. Noi non scenderemo a nessun compromesso politico. A tutti i francesi dico che saremo sempre al loro fianco.Rn rimane l'unica alternativa".