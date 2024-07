Wimbledon 2024 Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per gli ottavi di doppio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024)siper glidi finale del tabellone difemminile di: la coppia italiana, accreditata della quinta testa di serie, liquida le alternate ceche Miriam Kolodziejova ed Anna Siskova con lo score di 6-1 6-4 in un’ora e cinque minuti di gioco, ed al terzo turno se la vedrà con le vincenti della sfida tra le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula e la kazaka Anna Danilina e la cinese Yifan Xu. Nel primo set le azzurre in apertura si fanno trascinare ai vantaggi, ma dal 40-40 inanellano undici punti consecutivi che consentono loro di portarsi sul 3-0 con break a zero nel secondo game. Il parziale diventa poi di 14 punti ad 1 e la coppia italiana va sul 4-0.confermano ilbreak di margine per il 5-0 e poi vanno a servire per il set sul 5-1: le azzurre si ritrovano sotto 0-40, annullano 4 palle break e chiudono sul 6-1 in 24 minuti.