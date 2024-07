Wimbledon 2024 oggi in tv | orari calendario 6 luglio streaming italiani in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) La giornata di sabato 6è ancora pienissima di match a: tanti sono stati i match di terzo turno slittati ada causa della pia incessante scesa ieri sull’All England Club. Il piatto forte di giornata è senza dubbio il ritorno indi Novak Djokovic, che sfiderà Alexei Popyrin come terzo match sulCentrale per testare al meglio la propria condizione fisica. La giornata sul Centre Court si apre con Alexander Zverev contro il padrone di casa Cameron Norrie, nel mezzo Svitolina affronta Jabeur. Sul1 che vedrà Andy Murray giocare in coppia con Emma Raducanu, come ultimo match di giornata dopo le sfide di Shelton contro Shapovalov, Swiatek contro Putintseva e Rybakina contro Wozniacki. Per l’Italia ci sarà Fabio Fognini ad aprire la giornata sempre sul16, con la sfida contro Bautista Agut che riprenderà il suo match dalla coda del quarto set e con il ligure avanti 2 set a 1.