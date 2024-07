Tutto quello che faceva bene ora fa male I dieci passi dell’addio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Entrare in una casa senza riconoscerla, entrare in una casa solo per vedere lei. Tralasciare i particolari, non perdere tempo con gli occhi sulle cose: la cucina, la caffettiera sui fornelli e i piatti ancora nel lavabo dalla sera prima. E poistrano puzzle alla parete, chissà perché appeso lì, chissà preso da dove. Evitare domande sulla casa come sul mondo, questo dovrebbe essere l’amore. Anche perché, per quanto ci si sforzi anche con ostinazione, qualcosa resta sempre addosso. Quella doccia troppo fredda, il cigolio del letto, una porta che smette di aprirsi e lascia imprigionati, ma felicemente. Peccato solo che quel felicemente si tramuti rapidamente, per un errore del tempo e una scelta del destino (e per una colpa impossibile da negare), in un’infelicità dura da risolvere anche dopo lunghissime camminate nel nulla, in mezzo a nessuno là dove non è più città e ancora non è campagna.