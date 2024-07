Sono la prima squadra Reazione a catena | I Sali minerali infrangono un record storico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Questa sera, sabato 6 luglio, è andata in onda una nuova puntata di, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. I campioni della trasmissione"I Treggiaioli", un trio composto da Irene, Elisabetta e Daniele. E hanno dovuto vedersela con gli sfidanti: "i", Andrea, Federica e Ludovica da Perugia – ma con diverse provenienze – dove siconosciuti presso la facoltà di Farmacia, e hanno costituito una famiglia allargata, in cui Andrea e Ludovicafidanzati. I neoarrivati hanno avuto subito la meglio sconfiggendo gli ormai ex campioni e giungendo all'Ultimacon un montepremi di tutto rispetto: 98mila euro. Ma fin dallaparola, hanno mostrato tutta la loro inesperienza. Un errore dopo l'altro che ha ridotto il loro bottino a soli 383 euro.