Solofra piange la gentilezza di Vito Esposito | Destino crudele

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Addio, quando a volare via in questo mondo sono anime innocenti, a perdere siamo tutti noi. Riposa in pace, aiuta la tua famiglia e la tua piccola nipotina a superare questo dolore immenso”. E’ uno dei tanti post pubblicati su Facebook, dopo la tragica scomparsa di. L’uomo, un 62enne di, è deceduto al Moscati di Avellino nonostante i tentativi di soccorso. Ferita anche la bambina, nipote della vittima che ha dieci anni, che era a bordo della moto che ha rimediato un trauma ad una gamba ed è stata ricoverata al Moscati e poi trasferita al Santobono. Il sinistro nella serata di venerdì a Contrada quando una Fiat Punto è sbandata i è schiantata contro due vetture parcheggiate e una cabina dell’Enel mentre viaggiava verso il capoluogo.