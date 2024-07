SOCIAL – Milan vacanze in Nigeria per Samuel Chukwueze tra calcio e beneficienza Il video

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 6 luglio 2024) L’attaccante delha pubblicato suiunche lo ritrae in vacanza nella sua: il bel gesto del rossonero D’estate c’è chi preferisce il mare e chi la montagna, dalle coste della Grecia fino a Cortina. L’attaccante del, però, ha deciso di fare una scelta diversa. Il classe 1999 ha fatto infatti ritorno a Umahaia, sua città natale in, per giocare in un torneo diorganizzato da lui stesso. Maglia dele dribbling in un campo di terra, come quando era ragazzino.ha deciso di tornare a casa per sostenere la sua città natale, aiutando così l’economia del paeseno. Un gesto più che nobile da parte sua, che gli è valso il sostegno da parte di tutti i tifosi rossoneri nei commenti.