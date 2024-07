Siani e Pieraccioni all’anconetana scene del film girate anche all’Università

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Ancona, 6 luglio 2024 – “Io e te dobbiamo parlare”, ciak si giraalla facoltà di Economia e Commercio. L’università con sede a Villarey sarà neldi Alessandroche vede come protagonisti lo stesso attore napoletano insieme a Leonardoe che vede il capoluogo di regione come location principale della pellicola. Giovedì la troupe con le macchine da presa al seguito e i due attori, era nel giardino interno della facoltà per le riprese tra lo stupore di studenti e impiegati che si sono ritrovati come curiosi spettatori.ha condiviso sul suo profilo Instagramla storia di una fan che lo ha immortalato in un video mentre girava una scena. Oggi si girerà in centro storico e, in particolare, a Palazzo degli Anziani e in tutta l’area del Guasco.