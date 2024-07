Si mette un petardo in testa per festeggiare ma il finale è tragico

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 luglio 2024) Il 4 luglio per gli americani è il Giorno dell’Indipendenza ed è probabilmente la festa più sentita e amata negli States. In quel giorno tutta la popolazione scende in strada pere dimostrare il proprio patriottismo e amore per la bandiera a stelle e strisce. Ed era considerato un vero patriota anche Allen Ray McGrew, 41enni di Summerville, nella contea di Dorchester, che purtroppo ha pagato con la vita i festeggiamenti fin troppo spericolati. Morto per lo scoppio di unLa moglie Paige si è divertita a registrare Allen mentre, vestito da zio Sam che rappresenta gli Stati Uniti, stava ballando allegramente nel suo giardino di casa. Come riferito da alcuni testimoni, l’uomo aveva posizionato un grossosul cappello a cilindro che indossava, dopodiché lo ha acceso e l’esplosione purtroppo ne ha provocato la morte.