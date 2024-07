Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP? Ora la top20 è ad un passo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Lorenzoha raggiunto gli ottavi di finale del tabellone principale di Wimbledon: nell’azzurro lunedì 15 luglio scarterà 90 punti, e dunque è ripartito sull’erba britannica da quota 1530, ma con l’approdo al quarto turno ne ha già incamerati 200. Rispetto a lunedì scorso l’azzurro hato duee si è portato così al 23° posto a quota 1730. In caso di vittoria agli ottavi, invece,si porterebbe a quota 1930, al 19° posto virtuale, mentre con l’approdo in semifinale, il tennista italiano salirebbe a quota 2330, al 16° posto virtuale., che in carriera è stato al massimo 15° nel, invece con il passaggio all’ultimo atto si porterebbe a quota 2830, al 14° posto virtuale, firmando il nuovo best, infine col successo nel torneo l’azzurro schizzerebbe a quota 3530, al 12° posto.