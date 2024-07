Perché la partita in Ue di Meloni si fa più complicata | Orbán vuole sfilarle la guida della destra Von der Leyen ha in tasca l’intesa coi Verdi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Nell’alaPlenaria di Bruxelles il mercato degli europarlamentari è nel vivo, mentre al centro la ‘maggioranza Ursula‘ si tutela e strappa l’accordo con iper il sostegno alla riconfermapresidenteCommissione Ue. In mezzo c’è Giorgiache nel corso dell’ultimo Consiglio europeo ha deciso di non cedere alle offerte di Popolari, Socialisti e Renew e astenersi sul voto per riconfermare la politica tedesca alladi Palazzo Berlaymont. Obiettivo: contrattare con von derfino alla sessionePlenaria a Strasburgo, il 18 luglio. Ma le mosse alla suae alla sua sinistra le stanno facendo perdere potere contrattuale e il rischio è quello di aver aumentato la posta in gioco perdendo una delle più importanti scommesse politichesua carriera.