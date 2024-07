Perché il dopo Dalai Lama aprirà una crisi geopolitica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 6 luglio 2024) Alle presidenziali statunitensi non mancano che pochi mesi, ma la pax americana già da tempo fa i conti con gli echi degli anni Cinquanta del secolo scorso, quando Washington affermò il proprio primato globale. Su queste colonne abbiamo già trattato dell’Egitto di Nasser, assecondato dagli americani con l’intento di staccare la spina una volta per tutte a Inghilterra e Francia, e di come si sono poi ricomposti gli equilibri all’interno dell’Occidente. Anche più a Oriente, negli stessi anni, non mancarono forti scosse di assestamento geopolitico, i cui effetti si avvertono ancora oggi. La Cina ormai maoista ebbe per esempio gioco facile ad annettere il Tibet nel 1951 anchegli americani non vollero assecondare gli inglesi, pronti a sostenere le forze tibetane.