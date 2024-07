Oro europeo per Luca Magni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Prato, 6 luglio 2024 – Un anno dopo il bronzo ad Albufeira, la grande rivincita all'Fimba Maxibasket ha visto gli ex protagonisti della pallacanestro confrontarsi nuovamente nelle rispettive categorie d'età., 63 anni, agli Europei di Pesaro, ha segnato 4 punti nella finale del torneo, dimostrando una tenacia e una forma fisica splendida. Non sorprende affatto, considerato cheè il titolare di Medical Sport, un centro che si occupa del recupero dagli incidenti sportivi a Prato. Dopo il terzo posto dell'anno scorso, la voglia di rivincita era palpabile, e le nazionali di Serbia e Slovenia, seppur agguerrite, non hanno potuto competere con i nostri azzurri. Per, questo è il secondo oro a livello personale, il primo conquistato a Malaga due anni fa.