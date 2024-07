Mercato bloccato | ora si attende la scossa Tra i pali spunta Ravaglia Sgarbi per la difesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Per il momento nessuna ufficialità e, salvo sorprese dell’ultimo minuto, non ce ne saranno da qui a lunedì prossimo, primo giorno di raduno. Questo non vuol dire che la società non stia lavorando alacremente per rinforzare una rosa che al via della nuova stagione sarà composta da pochi superstiti del passato campionato e da diversi prestiti di rientro. Del resto, già da prima dell’apertura ufficiale del calcio, sono stati tanti i nomi accostati al club azzurro, alcuni confermati e per i quali si sono già intavolate delle trattative (vedi l’attaccante Sebastiano Esposito per il quale è stato di fatto raggiunto l’accordo coi nerazzurri, ma ancora in stand-by per la volontà del ragazzo di tornare alla Sampdoria), altri che non hanno ancora trovato riscontri.