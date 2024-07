Manuele Cricca nuovo tecnico della Pietro Pezzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Esperienza, carisma ed entusiasmo. Dopo essersi rimesso in gioco due anni fa con grande spirito di sacrificio in un momento di emergenza per la, portando peraltro la squadra alla finale dei playoff di serie D, e dopo una stagione – quella appena conclusa – da vice allenatore,assume la carica di head coach, prendendo le rediniseconda squadrache parteciperà al campionato di serie D., 43 anni, ex centrale e prodotto del vivaio ravennate, è al debutto da ‘primo allenatore’ e metterà a disposizioneun invidiabile bagaglio di esperienza, maturato in 15 stagioni da professionista, di cui 4 in serie A1 (Porto Ravenna, Latina, Padova e Porto Robur Costa Ravenna) e 9 in serie A2, fra cui Loreto (diventando capitano), Isernia, Schio e Forlì.