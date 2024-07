L’under 17 e l’under 15 conquistano l’oro e l’argento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Gli atleti under 17 e under 15 della squadra ‘Amici nuoto Romagna’ hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’oro e quella d’argento nel campionato regionale Uisp di pallanuoto. Un percorso competitivo avviato a novembre e concluso a maggio, con i playoff disputati a Bologna, che hanno visto gareggiare nella propria categoria centinaia di atleti provenienti da ogni parte dell’Emilia-Romagna. Per celebrare la vittoria, le due squadre sono state ricevute nella Sala degli Specchi del Comune dal sindaco Enzo Lattuca. Accompagnati dal coach Diego Sesena e da Davide Ceccaroni, presidente Uisp Forlì Cesena, i ragazzi hanno illustrato le diverse fasi del campionato, guardando anche al prossimo futuro e alla ripartenza delle attività dopo l’estate.