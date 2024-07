LIVE Musetti-Comesana 6-2 6-7 0-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | si riparte con l’azzurro al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-BAUTISTA AGUT (2° MATCH DALLE 12.00 E NON PRIMA DELLE 13.00) 15-15 Risposta di rovescio profondissima dell’argentino. 15-0 Molto bello il rovescio lungolinea in avanzamento del. TERZO SET 1-018:58 In corso il nuovo riscaldamento prenza. Si ricomincerà conalsotto 1-0 nel terzo set su situazione di un set pari. 18:58 Intanto si conosce il prossimo avversario del vincente di questa sfida. Si tratta del francese Giovanni Mpetshi Perricard, un osso durissimo su questa superficie. 18:56 Accolti dall’applauso del pubblico rientrano in campo i due protagonisti dell’incontro. 18:53 Il toscano deve cambiare necessariamente marcia ed offrire un tennis propositivo per venire a capo di un match che si è complicato dopo l’iniziale 6-2.