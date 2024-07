Lista d’attesa Il terzo nido non va chiuso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Una mozione contro la chiusura dell’asilodi via Comasinella sarà portata in consiglio comunale lunedì sera dal gruppo del Partito democratico. Una battaglia che va avanti dal 2022, quando l’edificio del quartiere Brusuglio fu inserito nel piano delle alienazioni dal Comune. Da allora, tuttavia, nulla è cambiato e il servizio è rimasto invariato per tutta l’annualità 2023/2024. Ora, però, i Dem vogliono capire cosa accadrà da settembre, alla ripresa dell’anno scolastico. In questi giorni, i Dem sono andati davanti ai cancelli delper volantinare e informare i genitori dell’appuntamento di dopodomani alle 18,30. "Noi saremo sempre dalla parte delle famiglie e faremo un’opposizione che le tuteli, soprattutto in una società che va sempre più in direzione della privatizzazione.