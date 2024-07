Le serie tv in uscita a luglio su Netflix

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Anche per il mese di2024,ha in serbo diversetv pronte a fare compagnia al pubblico, spaziando tra generi diversi con novità e nuove stagioni di produzioni già note. A seguire potete leggere una guida con i titoli più interessanti e la relativa data di rilascio. Dalla novità “Una parte di me” al finale di “Vikings: Valhalla” Il 1è arrivata ladiretta da Nobuhiro Doi, Daisuke Yamamuro e Ryosuke Fukuda, “Public Affairs Office in the Sky”. Si tratta di una produzione del 2013 andata in onda in Giappone su TBS. Al centro della trama la storia di Rika Inaba, una giornalista e reporter che, da sempre, segue la missione del suo lavoro insieme a un incrollabile senso del dovere e della passione. Improvvisamente la donna viene nominata regista di un programma di notizie e di informazione serale ma non è convinta del suo nuovo ruolo proprio perché si ritrova a promuovere il lavoro delle Forze di Difesa Nazionale giapponesi.