Le Pari Opportunità della Provincia di Pisa | un convegno aperto

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Si svolgerà mercoledì 10 luglio alle 15.30 presso l’Auditorium Maccarrone al’incontro “Le politiche per ledi”, organizzato dall’entele. “Undi approfondimentoa tutta la cittadinanza, e a tutti coloro che vogliono prendervi parte, che ci permetterà di affrontare tematiche importanti, e anche purtroppo spesso di stringente e negativa attualità, cui l’entededica una delega specifica come quella delle”, afferma il Presidente Massimiliano Angori, che aprirà l’iniziativa con una introduzione al tema e i saluti istituzionali. “In un contesto nazionale contemporaneo, in cui la violenza di genere campeggia purtroppo nella cronaca nera delle piccole e grandi comunità, diventa fondamentale, come istituzioni, promuovere la cultura delle, con momenti di riflessione come questo in programma il prossimo 10 luglio, al fine di trovare strumenti efficaci per contrastare e prevenire le discriminazioni, a cominciare dall’ambito lavorativo e sociale, affinchè si arrivi a permeare tutti gli ambiti di vita e a costruire una vera e propria mentalità di non discriminazione”, aggiunge Angori.