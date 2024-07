L’Arma in campo per la prevenzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) "Stop alle truffe agli anziani". Grande partecipazione all’incontro tenuto giovedì pomeriggio al polo museale di Pioraco, volto a sensibilizzare tutti i cittadini sui rischi derivanti dalle truffe che hanno colpito di recente anche il nostro territorio. L’incontro è stato organizzato dal Comune di Pioraco e daldei carabinieri. Un plauso al comandante della Compagnia di Camerino Angelo Faraca, che ha illustrato efficacemente il tema ai cittadini. I presenti hanno manifestato grande interesse, essendo la sicurezza un tema di primaria importanza per tutti. Un ringraziamento particolare al luogotenente dei carabinieri della stazione di Pioraco e di Sefro, Claudio Fabbrizio, per la consueta collaborazione su tanti fronti, come hanno sottolineato i sindaci Matteo Cicconi e Pietro Tapanelli presenti all’evento.