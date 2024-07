Inter due le alternative in caso di cessione di De Vrij | il piano dei nerazzurri! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) L’sta vivendo un momento particolare del suo calciomercato in entrata, con l’infortunio serio patito da Tajon Buchanan che ha inevitabilmente modificato i piani dei. A ciò si aggiunge anche la possibilità di novità sul fronte Stefan De. LA SITUAZIONE – L’è tornata ad essere protagonista del calciomercato estivo quando in tanti pensavano che l’evoluzione di tale finestra di mercato potesse concludersi con un solo possibile scossone, in attacco, indidi Marko Arnautovi? o Valentin Carboni. A scuotere il club nerazzurro è stato operato alla tibia a causa di un infortunio che potrà tenerlo almeno 4 mesi lontano dal campo. Ecco che, considerando la possibilità di avanzare Carlos Augusto nella posizione di esterno sinistro, l’si è concentrata sull’opportunità di investire per un braccetto sinistro, come confermato direttamente da Piero Ausilio.