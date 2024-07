Il boom dei nonni imprenditori | quando la pensione diventa un nuovo inizio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Negli ultimi anni, l'Italia sta assistendo a un fenomeno in rapida crescita: sempre più pensionati decidono di intraprendere nuove attivitàali, trasformando la fine della carriera lavorativa in un. Questo trend, già consolidato nei paesi anglosassoni, sta prendendo piede anche nel Bel Paese, rivelando un cambiamento significativo nella percezione della terza età e del ruolo dei "" nella società. I numeri del fenomeno Secondo i dati ISTAT più recenti, sono ben 444.000 i pensionati italiani che continuano a percepire un reddito da lavoro, con un incremento del 13,3% negli ultimi anni. L'età media di questi "" si attesta tra i 65 e i 70 anni, dimostrando come l'energia e la voglia di mettersi in gioco non siano prerogativa esclusiva dei giovani.