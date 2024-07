Hermoso occhio al dettaglio non trascurabile | Inter su 3 fronti ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024)rimane un obiettivo dell’per la difesa. Piero Ausilio ha rivelato quelli che sono i prossimi movimenti del club nerazzurro, che dovrà scegliere fra tre opzioni.– Mariopiace all’e non poco. Lo spagnolo, svincolato dopo gli anni all’Atletico Madrid, fa parte dei giocatori sondati dal club nerazzurro per ovviare all’infortunio grave di Tajon Buchanan. A proposito del canadese, nella notte la sua Nazionale gli ha dedicato la straordinaria qualificazione alle semifinali di Copa America. Ritornando alla questione mercato, come riferisce Luca Cilli di Sky Sport 24, la dirigenza nerazzurra ha presentato alla proprietà Oaktree per rimpiazzare lo sfortunato giocatore: acquistare un giocatore in prestito temporaneo per rattoppare il buco, andare su un giovane di prospettiva oppure prendere un usato garantito.