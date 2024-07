Fognini si arrende a Bautista Agut e saluta Wimbledon Errani e Paolini in doppio agli ottavi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 6 luglio 2024) AGI - Fabiosial quinto set contro lo spagnolo Roberto. Il 37enne ligure esce sconfitto nella partita sospesa ieri per pioggia e ripresa oggi pomeriggio: 7-6 3-6 5-7 6-4 6-4 il punteggio finale perche ha sfruttato al meglio lo stop. Ieri, infatti, era apparso in grande difficoltà ed era caduto due volte a causa di una storta alla caviglia. Sfuma così il sogno azzurro di portare tre tennisti per la prima volta neglidi. Dopo Sinner già qualificato, infatti, in campo oggi scende anche Lorenzo Musetti (nettamente favorito col qualificato Francisco Comesana). Il ligure, comunque, può essere soddisfatto per il suo cammino nel più prestigioso torneo del mondo dove ha battuto il n.8 del mondo, il norvegese Casper Ruud.