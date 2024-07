F1 | Frederic Vasseur di Ferrari | Abbiamo commesso errori ma…

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Una bruttanon è riuscita a piazzarsi nelle posizioni che davvero contano nelle Qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2024. La pista di Silverstone si è dimostrata estremamente matrigna con la Rossa di Maranello che ha piazzato Charles Leclerc in undicesima posizione (fuori al Q2) e Carlos Sainz in settima posizione. Prove fortemente negative che sono state prontamente analizzate da, team principal della scuderia del Cavallino Rampante. Le dichiarazioni didopo le Qualifiche del GP Gran Bretagna 2024 (Credit foto – Scuderiapagina Facebook)“Ieriusato entrambe le versioni sulle due macchine edeciso di tornare alla vecchia specifica perché avevamo più saltellamento con quella nuova nelle curve ad alta velocità, ma non sono certo che sia la spiegazione del brutto risultato di oggi.