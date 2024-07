Euro 2024 | Inghilterra in semifinale sconfitta la Svizzera ai calci di rigore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) L’continua a non brillare, ma vince ancora e si qualifica per ladi. In quel di Dusseldorf, i ragazzi di Gareth Southgate hanno superato aidila. Dopo l’1-1 al 120? in virtù delle reti di Embolo e Saka, i Tre Leoni si sono imposti dal dischetto, segnando tutti e cinque i propri rigori e approfittando dell’errore di Akanji. L’torna dunque indopo quella del 2021 e sfiderà a Dortmund la vincente della sfida Olanda-Turchia. RISULTATI E MARCATORICRONACA – Primo tempo molto tattico in cui le due squadre provano a scardinare la resistenza della difesa avversaria ma senza successo. Zero tiri in porta complessivi, pochissime occasioni da gol e un equilibrio destinato a durare.