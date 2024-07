È un’enorme tragedia Calcio sotto choc e in lutto | il calciatore è morto a 31 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Il mondo dele inper la morte di un giovane. Se n’è andato troppo presto ad appena 31, nonostante ci fosse la speranza che potesse farcela. Ma il suo cuore ha smesso di battere, provocando un dolore difficile da spiegare a parole. Sono già in tanti a commemorarlo, tra cui alcuni compagni che sono devastati dalla perdita. Ilè inper la tragica morte di questo, che alcuni mesi fa aveva avuto delle problematiche di salute. Purtroppo non è stato in grado di superarle e si è dovuto arrendere. A comunicare la terribile informazione è stato il club che deteneva il cartellino delle prestazioni sportive dell’atleta. Purtroppo il suo decesso è avvenuto, mentre era in ospedale. Leggi anche: “È unadevastante”.