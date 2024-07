Crolla solaio a Napoli in uno stabile oggetto di lavori edili in corso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnto al terzo piano di unoin via S. Rosa n. 160, a. A seguito della segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Polizia Locale di, il personale della Unità operativa Tutelazia è stato interessato per le verifiche: gli agenti giunti sul posto insieme al personale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile hanno potuto stabilire che diversi cespiti eranodi, compreso quellodel crollo. “Il personale specializzato della ‘Uote’ intervenuto ha potuto stabilire che iinerano riconducibili ad ordinaria e straordinaria manutenzione giustificati da titolo abilitativo, motivo per il quale gli operatori hanno proceduto al sequestro probatorio dei luoghi al fine di consegnare la conduzione delle indagini alla competente Procura della Repubblica aprendo un fascicolo a carico della proprietà – si spiega in una nota – Sono inaccertamenti per capire se l’evento colposo sia collegato alle ulteriori attivitàinin altri appartamenti i cui esiti saranno integrati agli atti già inviati all’Autorità giudiziaria”.