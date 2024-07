Come ravvivare l’oro giallo dei gioielli | la soluzione è alla portata di mano di tutti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 6 luglio 2024) Iin oro nel tempo perdono lucentezza e quindi è difficile, dopo un po’, che siano effettivamente brillanti ma c’è un trucco facilissimo. Non è strano cheanche l’argento e altri materiali preziosi, vengano intaccati dallo scorrere del tempo. È un processo del tutto normale. Il problema è che molti tendono a non indossare tutto sempre e quindi, soprattutto quelli che sono i prodotti che vengono conservati a lungo, risentono maggiormente di questo processo di ossidamento.velocemente (notizie.com)Un bracciale che annerisce o risulta opaco non è di scarsa qualità, si tratta di una condizione del tutto normale.perdono quella bellezza propria dell’inizio soprattutto a causa di creme, saponi, acqua e profumi che ovviamente logorano progressivamente il materiale.