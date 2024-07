Biden | Ritiro la candidatura se Dio mi dice di mollare

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 6 luglio 2024) (Adnkronos) – "Mi ritirerei se non potessi battere Donald Trump? Dipende, se Dio Onnipotente venisse giù e me losse, potrei farlo". Joerisponde così a George Stephanopoulos, nell'intervista di 22 minuti alla Abc News, alla domanda sull'ipotesi di ritirare lae abbandonare la corsa alla Casa Bianca per le elezioni Usa 2024.