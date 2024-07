Atalanta date e orari delle prime tre giornate in trasferta | a Lecce si inizia di lunedì

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 luglio 2024) La Serie A 2024/25 dell’di. I nerazzurri saranno di scena sul campo delnella prima giornata in posticipo, come ha comunicato la Lega Serie A all’indomani della pubblicazione dei calendari. La data da segnare in rosso è19 agosto alle 18.30, al Via del Mare: lì ci sarà il ‘via’ della nuova annata, che proseguirà poi con altre due trasferte contro Torino e Inter. Contro i granata si giocherà domenica 25 agosto, sempre alle 18.30, mentre a San Siro si va in anticipo di venerdì, il 30 agosto, con calcio d’inizio serale alle 20.45. La prima gara casalinga si disputerà al rientro dalla pausa nazionali, nel weekend del 16 settembre, contro la Fiorentina. I calendari verranno diffusi presumibilmente a inizio settembre, una volta che saranno noti anche quelli della Champions League.