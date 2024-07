Archiviata la depressione e il cinquantesimo compleanno il ragazzino che inseguiva l' attimo fuggente ora ha deciso di portare fino in fondo la ricerca anche spirituale sfiorata in tanti film Con una alleata d' eccezione | sua figlia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 6 luglio 2024) Ethan Hawke è un entusiasta. Si lancia in ogni progetto con gioia, impeto, spirito e energia. È un artista fedele a se stesso: è stato sempre così, sin dall’inizio. Mi pare che il nostro primo incontro risalga al 1992, eravamo a Sundance. Lui presentava al festival di Robert Redford un piccolo dramma sulla Seconda Guerra Mondiale, Vicino alla fine. Aveva 21 anni, un viso attraente, classico, da miniatura, e un paio di occhi azzurri vivaci, in continuo movimento. Cannes 2023, torna Pedro Almodovar e accende il red carpet con Ethan Hawke X Ethan Hawke da L’al Sundace Era già conosciuto, perché il regista australiano Peter Weir, qualche anno prima, l’aveva scelto tra 3000 candidati per il ruolo del giovane scrittore in fieri affascinato dal suo insegnante di letteratura (interpretato da Robin Williams) in L’, unche diventò poi popolarissimo (incassò più di 235 milioni di dollari al box office internazionale), a suo modo una risposta americana, vincente, asui college britannici.