Anna uccisa dall’ex marito | i due bambini tornano in Austria affidati ai nonni materni

(Di sabato 6 luglio 2024) Modena, 6 luglio 2024 – “Ipaterni non sono in grado di prendersi cura a lungo termine dei. Poiché al momento non si è a conoscenza di nulla che possa opporsi ai, che esercitano l’affidamento e che sono i più stretti tutori dei, è stato immediatamente dato a loro l’affidamento temporaneo dei due minori". E’ con queste motivazioni che il tribunale di Innsbruck ha emesso un’ordinanza provvisoria ma esecutiva che prevede l’affidamento dei bimbi diSviridenko, la dottoressa brutalmente ammazzata dallo scorso 10 giugno, ai. Igiovedì sono quindi rientrati a Innsbruck con iche, appreso del delitto della figlia, distrutti e dopo un lungo e faticoso viaggio erano arrivati in Italia.