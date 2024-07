Ultima Generazione | Diario Climatico di Giugno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024)chiede un Fondo Riparazione mentre Musumeci scarica la responsabilità sui privati che devono assicurarsi Roma, 5 luglio 2024:pubblica sulle sue pagine social, Facebook e Instagram, il reel, in cui sono raccolte immagini degli eventi climatici estremi del mese di: ad Asiago (VI), Cogne (AO). Rovigo (RO), Sorbolo (PR), Roma, Milano, Noasca (TO), Mulazzano Ponte (PR) , Belvederi di Grigno (TR), Vertova (BG). Nubifragi, alluvioni, trombe d’aria, persone evacuate che hanno dovuto lasciare le proprie case e i propri paesi. Danni per milioni. LA RISPOSTA DI MUSUMECI: ASSICURATEVI La crisi climatica, i cui effetti distrutti sono amplificati dall’incuria dei territori ,è innegabile, anche per questo governo, i cui esponenti hanno sempre ignorato o minimizzato il problema.