Territorio e arte contemporanea | il connubio vincente per TassonArt

(Di venerdì 5 luglio 2024) Torna anche quest’anno, manifestazione dia Tassonarla, piccola frazione di Tresana, in provincia di Massa Carrara. Da un borgo di poche case, abitato da una comunità vivace e coesa è nata e si è sviluppata un’ iniziativa culturale in grado di allargare, anno dopo anno, i propri orizzonti. Torna dal 26 al 28 luglio, la manifestazione a cura di Mattia Lapperier, patrocinata della Regione Toscana, che richiama molti artisti noti e che suscita l’interesse del pubblico. Unperfetto trache valorizza concetti importanti come riqualificazione urbana e rigenerazione sociale. “in unbellissimo e da valorizzare come la Lunigiana, è la dimostrazione di come dai piccoli borghi toscani possano nascere importanti iniziative legate all’e alla cultura – ha detto il presidente Giani – Come Regione siamo da sempre impegnati a promuovere l’identità dei territori attraverso le manifestazioni culturali che nascono dalle comunità, che sono quelle che poi suscitano maggiore interesse e richiamo nei visitatori.