Tereso la finanza è un gioco da ragazzi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Spiegare in modo semplice e chiaro concetti come l’inflazione, la tassazione, la gestione del denaro, per far avvicinare anche iai contenuti e agli strumenti dell’economia e dellache incidono sulla loro vita quotidiana. Un’attività portata avanti nelle scuole e che finora ha coinvolto già un migliaio di studenti, tra medie e superiori, in 5 diversi istituti, 4 in Brianza e uno nel Lecchese. È il progetto ideato da due giovani brianzoli, entrambi laureati in discipline economiche, il 23enne Matteo Faletra di Macherio e il 24enne di Monza Vittorio Gianotti (nella foto). Diventati amici durante gli studi triennali in economia e gestione aziendale all’Università Cattolica, si sono poi specializzati con la laurea magistrale in management, Matteo sempre in Cattolica, Vittorio in Bocconi.